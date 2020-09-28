В России вступил в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике COVID

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Валентин Черников
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Нововведения упорядочат лечение пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и гриппом.

В России вступил в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике COVID

Фото: ТАСС / Quds Net News via ZUMA Wire

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вступил в силу новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Приказ министерства упорядочит маршрутизацию пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения, внебольничной пневмонией и гриппом, позволит оперативно консультировать по вопросам медицинской помощи больным с COVID-19, пневмонией и осложненными формами гриппа.

Документ предусматривает, что пациентов с тяжелым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией будут помещать в спецбоксы или боксированные палаты до получения результатов тестирования на наличие COVID. Лиц с отрицательными результатами станут размещать в палатах на два-четыре места. При выявлении коронавируса человека переведут в клинику, специальную предназначенную для работы с этой категорией пациентов.

Приказ предусматривает создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей на базе НИИ гриппа имени Смородинцева. Центр будет взаимодействовать со всеми ранее созданными организациями медицинской помощи людям с тяжелыми формами гриппа и консультировать региональные центры.

Ранее 5-tv.ru писал, стоит ли россиянам ждать вторую взрывную волну пандемии COVID-19.

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