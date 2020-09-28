МИД РФ призвал проявлять сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко призвал внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

По его словам, в риторике вокруг конфликта между Арменией и Азербайджаном необходимо соблюдать осторожность.

«Призываем всех игроков, как внешних, так и внутренних, проявлять максимальную сдержанность, в том числе, и в плане риторики. Сейчас важно быть максимально аккуратными и осторожными с тем, чтобы незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения за стол переговоров», — цитирует Андрея Руденко Интерфакс.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что у конфликта в Нагорном Карабахе может быть только мирное решение. Андрей Руденко добавил, что Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ активно участвует в процессе урегулирования с 1991 года. На Смоленской площади намерены продолжать поддерживать контакты со всеми партнерами.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Азербайджана заявили об обстреле у линии соприкосновения.