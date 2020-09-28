Нарышкин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

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Василий Заика
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По словам директора СВР, эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вызывает сожаление.

Фото, видео: РИА Новости; Reuters

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе общения с журналистами прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вызывает сожаление.

Сергей Нарышкин подчеркнул, что выйти из сложившегося клинча стороны смогут только при помощи цивилизованных методов.

«Безусловно, вызывает сожаление эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, есть жертвы, стороны применяют, в том числе, тяжелые вооружения. Мы видим, что решить этот вопрос можно только на пути применения политико-дипломатических методов, и Россия всегда всячески будет добиваться мира», — цитирует Сергея Нарышкина РИА Новости.

Тем временем Армения и Азербайджан публикуют кадры с места боестолкновений в Нагорном Карабахе. На видео зафиксированы моменты массированных обстрелов.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ призвал проявлять сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе.

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