Пострадавшая на спектакле с Козловским петербурженка пошла на мировую

Пострадавшая на спектакле с Данилой Козловским петербурженка пошла на мировую. Елизавета Видус получила травму головы во время показа постановки «Гамлет» в декабре 2019 года, который состоялся в Малом драматическом театре на улице Рубинштейна. В ходе спектакля заслуженный артист РФ, исполняя роль принца Датского, использовал реквизит — металлическую флейту. В определенный момент часть инструмента отлетела и попала в голову зрительницы.

Женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали ей ушибленную рану и подозрение на черепно-мозговую травму. В результате Елизавета Видус подала иск к учреждению культуры, в котором просила взыскать с ответчика 12,2 тысячи рублей медицинских расходов, стоимость билета на спектакль — восемь тысяч рублей, неустойку в этой же сумме, а также утраченный заработок в размере, превышающем 38 тысяч рублей и компенсацию морального вреда — один миллион рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Куйбышевский районный суд Северной столицы утвердил по делу пострадавшей ценительницы таланта Данилы Козловского мировое соглашение. По взаимному согласию истицы и ответчика его условия остались конфиденциальными. Судебное производство по делу Елизаветы Видус прекращено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Козловский подарил цветы зрительнице, пострадавшей на спектакле с его участием.