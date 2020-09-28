Ефремов в личной жалобе на приговор заявил о давлении со стороны Пашаева
Также в суд поступили расширенные апелляции от его бывших защитников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Михаил Ефремов в личной жалобе на приговор суда заявил о давлении со стороны своего бывшего защитника Эльмана Пашаева в ходе судебного разбирательства. В распоряжении 5-tv.ru есть снимок апелляции актера.
Артист просит суд отменить приговор и раскаивается в содеянном. Также он приносит извинения семье погибшего в ДТП и выражает готовность возместить ущерб.
«Моя позиция в суде первой инстанции была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева Эльмана Магеррам оглы», — говорится в жалобе Ефремова.
Кроме того, в суд поступили расширенные апелляции от бывших адвокатов актера — Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Пашаев в жалобе указал на несоответствие выводов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, и потребовал вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования.
Шаргородская, в свою очередь, также потребовала отмены приговора и предложила заменить лишение свободы на иное наказание. Причиной она указала несправедливость приговора и неправильное применение уголовного закона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Ефремова подаст заявление в полицию на его бывшего адвоката Пашаева.
Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом. Авария с его участием случилась 8 июня в центре Москвы. В результате скончался водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров. Ефремов в момент аварии был нетрезв и под воздействием наркотиков.
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