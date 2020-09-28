Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель». Президент страны отметил, что Анкара поддерживает Баку в карабахском конфликте. По его словам, незамедлительный демарш вооруженных сил Армении вернет мир и спокойствие в регион.

Заявление Реджепа Тайипа Эрдогана поддержал министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Армения должна незамедлительно прекратить атаки и отправить обратно наемников и террористов, доставленных на Южный Кавказ», — цитирует главу Минобороны Турции агентство Anadolu.

Накануне президент турецкой республики провел телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования по факту гибели людей и добавил, что «Турция с Азербайджаном».

В свою очередь, в министерстве иностранных дел Армении заявили, что турецкие военные подразделения принимают непосредственное участие в боестолкновениях в Нагорном Карабахе.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нарышкин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.