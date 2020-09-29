На Сахалине учительница пришла на урок с топором

Необычные методы преподавателя одной из школ Охи на Сахалине стали причиной скандала. Как стало известно 5-tv.ru, педагог с 30-летним стажем принесла на урок по чтению топор.

После того как эта история дошла до родителей второклассников, которым данное орудие труда и было продемонстрировано, мама одного из учеников устроила истерику. Женщина заявила, что применяемые учителем методы преподавания вызывают сомнения. К тому же мальчик якобы настолько испугался, что теперь отказывается посещать школу.

Подоплеку скандала выяснили местные журналисты. По их данным, случай — совершенно безобидный. По программе дети проходили сказку «Каша из топора» и учительница принесла на урок топор, как наглядное пособие, чтобы вместе со второклассниками выяснить, можно ли из этого предмета сварить еду.

«Это мама не этого ребенка, это мама другого ребенка из этого класса. Она, видимо, что-то не так поняла, устроила истерику, начала в группе об это всем писать», — рассказал директор Оха-ТВ Никита Бибик корреспонденту 5-tv.ru.

При этом в чате родителей данного класса, где получил развитие скандал, мама того самого мальчика, который якобы боится теперь ходить в школу, поведала совсем другую информацию. По ее словам, с ее сыном все в полном порядке. В тот день мальчик пришел из школы с пятеркой и рассказал, что день прошел отлично. О том, что ее ребенка «чуть было не зарезали топором» родительница узнала только в воскресенье. Тогда же она поинтересовалась у сына о его реакции на демонстрацию опасного предмета. И получила спокойный ответ.

«Мам, я что топора никогда не видел?» — поделилась в родительском чате женщина.

Там же мать второклассника написала, что со слов сына, в классе в это время тоже все отреагировали спокойно, никто «не охал и не плакал».

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