Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию
По словам президента России, отношения Москвы и Минска не подвержены политической конъюнктуре.
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам VII Форума регионов России и Белоруссии назвал беспрецедентным внешнее давление на соседнюю республику. По словам главы российского государства, отношения Москвы и Минска являются братскими, добрососедскими и подлинно союзническими.
«Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Белоруссия, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент России добавил, что межрегиональные связи основаны на принципах равноправия и учета взаимных интересов друг друга.
Владимир Путин добавил, что в настоящее время предпринимаются усилия по нормализации прерванных ограничительными мерами из-за угрозы распространения коронавируса транспортного сообщения между РФ и соседней республикой. Российский лидер выразил уверенность в дальнейших активизации и развитии прямых региональных и культурных обменов.
Президент РФ также напомнил, что Москва и Минск плотно взаимодействуют в рамках борьбы с COVID-19. Белоруссия станет первым государством, которое получит российскую вакцину «Спутник V».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил не откладывать достижение национальных целей.
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