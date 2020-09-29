В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса

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Российский парламент готов оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки в зоне конфликта.

Фото, видео: Reuters / ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE; 5-tv.ru

Срочные сообщения приходят из зоны боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Баку заявил о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне конфликта. В Азербайджане это назвали ответом на действия Еревана, который якобы обстрелял территорию республики. Под огнем оказались и журналисты. Им пришлось спасаться в укрытии.

В свою очередь, Ереван заявил о применении ударных систем большой дальности, в ответ на использование тяжелого вооружения Баку. В качестве доказательства опубликовал видео сбитого азербайджанского вертолета.

За конфликтом пристально следят и в соседнем Иране. Несколько ракет упало в приграничных селах. Местные СМИ опубликовали видео с места инцидента. О пострадавших не сообщается.

Ситуацию в Нагорном Карабахе с президентами Армении и Азербайджана по телефону обсудила канцлер Германии. Ангела Меркель призвала стороны сесть за стол переговоров. К прекращению боевых действий снова призвали и в Москве. Российский парламент готов оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки. Происходящее в Карабахе на закрытых консультациях обсудят также в Совбезе ООН.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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