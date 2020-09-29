Путин намерен привиться от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса перед визитом в Южную Корею. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин имеет действующее приглашение, которое южнокорейский коллега возобновил. Президент не говорил про любые зарубежные поездки, в контексте разговора он говорил исключительно применительно к своему потенциальному визиту в Южную Корею», — сообщил Песков.

По его словам, «очевидно», что для повышения уровня безопасности перед зарубежной поездкой необходимо «поставить прививку».

«В случае главы государства действуют особые меры предосторожности, он же сам заявил, что думает о прививке, давайте дождемся, когда он сам примет такое решение. В тайне этого мы держать не будем», — заключил Песков.

Ранее о намерении российского лидера посетить Сеул после прививки от COVID-19 сообщила администрация южнокорейского президента. Накануне Владимир Путин и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры и обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики обнаружили новый штамм коронавируса.