В Гидрометцентре рассказали, когда закончится бабье лето

Аномальное тепло останется на европейской части России минимум до 5 октября. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, все это время дневная температура будет на пять — шесть градусов превышать норму.

«Европейская территория находится в теплой части антициклона. Дневные температуры от 17 до 20 градусов», — рассказал Вильфанд.

Повезло и российским отпускникам. На черноморском побережье продолжается бархатный сезон. В Геленджике и Сочи прогнозируется до 25 градусов тепла, в Крыму — 22-23, что тоже отличается от нормы. При этом в Крыму и Краснодарском крае ожидаются дожди, жители и гости Сочи смогут наслаждаться хорошей погодой, не омраченной осадками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гидрометцентре предупредили россиян об аномальной погоде зимой.