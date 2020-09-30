В Гидрометцентре рассказали, когда закончится бабье лето
По данным синоптиков, аномальное тепло продолжит радовать жителей европейской части России, но недолго.
Фото: Depositphotos / KennyRafalsky
Аномальное тепло останется на европейской части России минимум до 5 октября. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, все это время дневная температура будет на пять — шесть градусов превышать норму.
«Европейская территория находится в теплой части антициклона. Дневные температуры от 17 до 20 градусов», — рассказал Вильфанд.
Повезло и российским отпускникам. На черноморском побережье продолжается бархатный сезон. В Геленджике и Сочи прогнозируется до 25 градусов тепла, в Крыму — 22-23, что тоже отличается от нормы. При этом в Крыму и Краснодарском крае ожидаются дожди, жители и гости Сочи смогут наслаждаться хорошей погодой, не омраченной осадками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гидрометцентре предупредили россиян об аномальной погоде зимой.
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