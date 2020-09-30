Дело прививки: вакцина от 23 типов пневмококка поможет не заболеть COVID-19

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Василий Заика
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По словам главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, препарат позволит избежать тяжелых последствий инфицирования коронавирусом.

Дело прививки: вакцина от 23 типов пневмококка поможет не заболеть COVID-19

Фото: Depositphotos / Esbenklinker

Тема:
Вакцина от COVID-19

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико в интервью «Известиям» рассказал о препаратах, которые позволят россиянам избежать инфицирования коронавирусом, а также тяжелых осложнений.

Специалист считает, что взрослым лучше всего использовать 23-валентную вакцину от COVID-19, а детям и возрастной категории граждан подойдет 12-валентный препарат от пневмококка. Разница между лекарствами заключена в наборе штаммов бактерий, в отношении которых организм выработает защиту.

«Для детей в возрасте до двух лет рекомендовано использовать именно конъюгированную 13-валентную вакцину. Для лиц старше 65 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями мы рекомендуем начинать с нее же, а через год уже прививаться 23-валентной», — сказал Николай Брико.

Эпидемиолог добавил, что вовремя сделанная прививка убережет человека от бактериальных осложнений при коронавирусе и несколько улучшит состояние иммунной системы организма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи сочли безопасной беременность после прививки от коронавируса.

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