«Самый лучший папа»: Топалов рассказал, как маленький сын мило зовет его по утрам

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Валентин Черников
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Певец поделился трогательными моментами общения с полуторагодовалым наследником.

Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Полуторагодовалый сын Влада Топалова не перестает удивлять папу и дарить ему трогательные моменты общения. Об этом певец рассказал подписчикам в Instagram. Звезда успевает общаться с маленьким Михаилом лишь по утрам и с радостью пользуется этим временем, несмотря на недомогание.

«Дико устал, хочу спать, но не могу не спуститься на звуки „мямя“. Забавно, но „папа“ он кричит в последнюю очередь. Когда ни мама, ни няня не отозвались, он, с глухой и слабой надеждой, после продолжительного, томного ожидания угасающей возможности прихода мамы или няни, начинает спокойно и обреченно звать „папу“. Все же природу не обманешь! Они все знают и чувствуют. Это такой восторг!» — поделился Топалов.

Instagram @vladtopalovofficial

К посту артист прикрепил милый снимок, на котором обнимает и с неподдельной любовью целует кроху, а мальчик в ответ обнимает заботливого отца. В комментариях поклонники отметили, что семья Топалова и Регины Тодоренко — образец идеального союза, а самого любимца назвали идеальным родителем.

«Такой еще маленький сынишка на фото, лапуля! Чудесные моменты, это так мило!»

«Красивые моменты, которые нужно заполнить только любовью. Влад, ты самый лучший папа»;

«Хорошо, что у малыша есть такой прекрасный и заботливый отец, который всегда будет рядом, защитит, когда будет страшно, поймет и обнимет в трудную минуту!» — оценили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Тодоренко и Топалова в восторге от чучела медведя и волка.

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