Пугачева спела свой старый хит, добавив в текст строчку про Галкина — видео

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Татьяна Меркер
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Примадонна прогулялась по осенней листве и вспомнила композицию «Осенние листья».

Фото, видео: Instagram @alla_orfey

Певица Алла Пугачева наслаждалась осенью, прогуливаясь по тропинкам в парке. Золотой ковер под ногами напомнил ей строки песни «Осенние листья», которую она пропела на камеру.

«Осенние листья шумят и шумят в саду,

Знакомой тропою я рядом с тобой иду.

И счастлив лишь тот, в ком сердце поет,

С кем рядом Максимка идет», — спела Пугачева, заменив слово «любимый» в последней строчке именем мужа.

Instagram @alla_orfey

Фанаты восторженно приняли шутливое видео Примаданны. Принялись хвалить голос певицы и сетовать, что она больше не гастролирует.

«Любимая наша певица и просто хороший человек!»

«Алла, вы и ваша семья прекрасны»

«Спасибо вам за любовь, которую вы излучаете», — написали в комментариях поклонники.

Многие отметили, как ловко супруги продолжают отвечать на слухи о своем разводе, демонстрируя при этом обратное — полную идиллию и любовь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто заставил Максима Галкина выложить в сеть видео с сердечками.

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