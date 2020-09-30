Пугачева спела свой старый хит, добавив в текст строчку про Галкина — видео
Примадонна прогулялась по осенней листве и вспомнила композицию «Осенние листья».
Фото, видео: Instagram @alla_orfey
Певица Алла Пугачева наслаждалась осенью, прогуливаясь по тропинкам в парке. Золотой ковер под ногами напомнил ей строки песни «Осенние листья», которую она пропела на камеру.
«Осенние листья шумят и шумят в саду,
Знакомой тропою я рядом с тобой иду.
И счастлив лишь тот, в ком сердце поет,
С кем рядом Максимка идет», — спела Пугачева, заменив слово «любимый» в последней строчке именем мужа.
Фанаты восторженно приняли шутливое видео Примаданны. Принялись хвалить голос певицы и сетовать, что она больше не гастролирует.
«Любимая наша певица и просто хороший человек!»
«Алла, вы и ваша семья прекрасны»
«Спасибо вам за любовь, которую вы излучаете», — написали в комментариях поклонники.
Многие отметили, как ловко супруги продолжают отвечать на слухи о своем разводе, демонстрируя при этом обратное — полную идиллию и любовь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто заставил Максима Галкина выложить в сеть видео с сердечками.
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