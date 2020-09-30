Клинические исследования вакцины против COVID-19 центра «Вектор» завершены
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время идут испытания препарата института имени Чумакова.
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире НТВ заявила о завершении клинического исследования вакцины против коронавируса, разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
По словам главы ведомства, в настоящее время продолжаются испытания препарата другого научного учреждения.
«Клинические исследования закончились буквально сегодня на „Векторе“. Клинические исследования продолжаются с вакциной института имени Чумакова», — сказала Анна Попова.
Главный санитарный врач РФ добавила, что вакцинация от коронавируса в стране будет иметь добровольный характер. Несмотря на это, если житель страны имеет ряд профессиональных рисков, то «она может быть необходима».
Анна Попова отметила, что все разрабатываемые в России препараты от COVID-19 имеют разную реактогенность. Процедура регистрации вакцины центра «Вектор» должна быть завершена к 15 октября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от 23 типов пневмококка поможет не заболеть COVID-19.
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