Памятник герою России Ряфагату Хабибуллину открыли на авиабазе Хмеймим
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, за пять лет российские военные ликвидировали более 133 тысяч боевиков.
Фото, видео: 5-tv.ru
За пять лет военной операции в Сирии российские солдаты и офицеры ликвидировали больше 133 тысяч боевиков. Об этом заявил Сергей Шойгу. Глава Минобороны добавил, что боевой опыт в арабской республике получили 90% российских летчиков и 60% моряков. Благодаря действиям нашей армии запрещенная группировка «ИГ»* полностью разгромлена.
На авиабазе Хмеймим в Сирии открыли бюст герою России Ряфагату Хабибуллину. Военный летчик погиб четыре года назад. Вместе с напарником они атаковали боевиков в районе Пальмиры. Наступление на город удалось остановить, но террористы смогли подбить вертолет.
«Открытие бюста вселяет в нас уверенность, что подвиг моего мужа не забыт, что он прожил жизнь не зря. Такие мероприятия нужны не мертвым, нужны живым. Для нашего будущего поколения защитников Отечества, чтобы они помнили историю, историю Родины», — сказала вдова героя России Рамиля Хабибуллина.
Также на авиабазе наградили российских военных. Их отметили медалью за «Боевое отличие».
* — запрещена в России
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