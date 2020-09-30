На дачу к Понасенкову: Петиция о наказании для расчленителя Соколова появилась в сети

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Василий Заика
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Автор обращения к ФСИН РФ сетует, что бывший доцент СПбГУ может «отсидеться» на лагерной кухне, не познав подлинного наказания Фемиды.

На дачу к Понасенкову: Петиция о наказании для расчленителя Соколова появилась в сети

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

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Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Очередная петиция, героем которой стал расчленивший студентку СПбГУ Анастасию Ещенко историк Олег Соколов, появилась в сети. Ее автор предлагает Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) свой вариант отбывания назначенного в будущем срока бывшему доценту.

В петиции отмечается, что сформировавшийся общественный консенсус диктует необходимость реализации уникального юридического прецедента для реалий российской правовой системы. В частности, лишить Олега Соколова свободы, но оставить его не под надзором ФСИН в колонии строгого режима.

Автор обращения отмечает, что первой частной тюрьмой для «ученого-расчленителя» станет подмосковная дача его главного оппонента — публициста Евгения Понасенкова. Именно ему историк, согласно решению суда, должен выплатить более 88 тысяч рублей и принести публичные извинения за воровство научных концепций.

«Соколов покроет все расходы на свое содержание (и заодно отработает взысканные с него именем Российской Федерации 88 300 рублей) ручным чернорабочим трудом (во избежание побега — на цепи), услужением в быту (к примеру, чистка обуви и столового серебра, мытье полов, натирание паркета, декламирование „Первой научной“ для прочей дворни), а также будучи сдаваемым во МХАТ имени Горького для игры в отдельных постановках», — говорится в тексте петиции.

Инициатор обращения призвал ответственных россиян поставить свою подпись. В противном случае, как утверждает автор, общественность, семья жертвы Олега Соколова и юридическое сообщество ожидает разочарование. Бывший доцент СПбГУ «отсидится» на лагерной кухне, так и не познав подлинного последствия правосудия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что историк Соколов и Ещенко планировали пожениться за месяц до убийства.

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