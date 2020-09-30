Во Внуково ответили пауэрлифтеру Тураевой, которой пришлось доказывать свой пол

Администрации международных аэропортов Внуково и Пулково отреагировали на заявления шестикратной чемпионки мира по силовому троеборью (пауэрлифтингу) Анны Тураевой в Instagram.

Ранее знаменитая спортсменка заявила, что перед посадкой на рейс из Петербурга в ее родной Краснодар с пересадкой в Москве ее дважды заставили доказывать свой пол. По словам паэрлифтера, инцидент произошел как в петербургском, так и в московском терминалах. Сотрудники служб контроля приняли даму за мужчину и усомнились в действительности ее паспорта. Спортсменке якобы стали задавать вопросы интимного характера на виду у других людей, пока она стояла в очереди.

«Аэропорт Пулково проводит служебную проверку по поводу информации, опубликованной в социальных сетях спортсменки Анны Тураевой. В аэропорт поступил запрос от авиакомпании Utair о проведении аналогичной проверки», — сообщили 5-tv.ru в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

Авиаперевозчик подтвердил отправку запросов и отметил, что расстроен описанным Тураевой отношением аэропортовых служб к пассажирам.

«Utair считает, что во всех аэропортах страны пассажирам должно быть обеспечено уважительного отношение, как они того заслуживают. Как только аэропорты предоставят официальные данные, включая записи камер, авиакомпания примет дальнейшие решения», — заявили представители компании.

В аэропорту Внуково записи с камер видеонаблюдения уже предоставили. Однако на них видно, что чемпионку беспрепятственно пропустили во время прохождения всех этапов контроля.

«Информацию, появившуюся в соцсетях, об инциденте с пауэрлифтером Анной Тураевой Международный аэропорт Внуково не подтверждает. На кадрах, сделанных камерами видеонаблюдения, отчетливо зафиксировано, что нарушения этических норм при прохождении предполетных процедур персоналом аэропорта Внуково в отношении этого пассажира не было допущено», — прокомментировали в пресс-службе терминала.

Ранее 5-tv.ru писал, что пауэрлифтер Денис Вовк протащил самолет весом 43 тонны в Пулково.