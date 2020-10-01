Песков: «Спасением жизни Навального занимались омские врачи»
Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что с блогером работают сотрудники ЦРУ.
Фото, видео: Instagram @navalny; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Владимир Путин занимался спасением жизни находящегося на лечении в Германии Алексея Навального, заявил, что блогера спасли омские врачи.
«Я не могу это подтвердить, я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи», — отметил Песков.
Ранее, как писал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля сообщил, что российские правоохранительные органы столкнулись со сложностями в выяснении ситуации с Навальным. В частности, необходимые улики увезли за границу сопровождающие его в поездке по Сибири люди — возможно, пытаясь скрыть таким образом правду.
Алексей Навальный был доставлен в берлинскую клинику Charite из омской больницы 22 августа. Неделю спустя правительство Германии заявило, что пациент якобы был отравлен боевым веществом. Однако никаких конкретных доказательств и результатов анализов российской стороне представлено не было.
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