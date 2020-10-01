«Не хотел сглазить»: Петросяну приходилось прятать новорожденного сына от Степаненко

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал настоящей сенсацией, но это были далеко не все шокирующие новости о личной жизни юмориста. Вскоре стало известно о его молодой жене Татьяне Брухуновой и, главное, о новорожденном наследнике.

Радостные события в жизни пары долгое время приходилось скрывать и отрицать все домыслы. Но в свой 75-й день рождения артист наконец показал публике своего сына — мальчика Вагана и подтвердил, что его родила «жена».

Instagram @petrosyanevgeny

Татьяна Брухунова в свою очередь сообщила, что действительно долго и тщательно скрывала беременность, чтобы не провоцировать лишние разговоры. И специально для этого в сети размещала снимки годичной давности.

Друзья семьи считают, что паре приходилось хранить новости под грифом секретности, чтобы избежать сглаза. Сатирик Леонид Натапов поделился в инервью KP.RU, что скрывали наследника именно от бывшей жены Петросяна — Елены Степаненко.

«Евгений Ваганович не хотел сглазить свое счастье, боялся, чтобы его бывшая жена, с которой они по-прежнему делят в суде свое миллиардное состояние, узнала об этом ребенке раньше времени. Степаненко, конечно, тяжело приняла эту новость, она ведь после развода осталась одна, свою жизнь не устроила, хотя денег от Петросяна ей немало перепало. Танечка Брухунова просто боялась, что Лена Степаненко по-женски ей позавидует», — рассказал Натапов.

Также он сообщил, что сейчас, когда мальчик немного подрос, его перевезли в Москву, где о нем заботятся счастливые родители и няни. Раньше, мальчик якобы жил в Туле с мамой Татьяны Брухуновой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Петросяна впервые показала милое фото сына юмориста.