О положительном результате теста на COVID-19 президент США сообщил в своем Twitter.

У Трампа обнаружили коронавирус

Фото: www.globallookpress / Ken Cedeno

Тема:
Эпидемия коронавируса

У президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирус. Об этом глава Белого дома написала на своей странице в Twitter.

«Сегодня ночью у Меланьи и у меня тест дал положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!» — оптимистично заявил Трамп.

Twitter @realDonaldTrump

Глава Белого дома был вынужден срочно сдать тест на коронавирус и уйти на карантин в ожидании его результата сразу после того, как COVID-19 был обнаружен у его советницы Хоуп Хикс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп отказался делать экспресс-тест на коронавирус перед камерами.

Тема:
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