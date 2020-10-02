Певица Наталья Сенчукова рассказала на своей странице в Instagram о рождении у них с мужем Виктором Рыбиным первого внука. Мать малыша — дочь Мария от второго брака солиста группы «Дюна».

Сенчукова любит падчерицу и искренне порадовалась за нее. Она выложила «говорящее» фото мужа на фоне картины с уловом.

«Сегодня у нас в семье большая радость! На свет появилась еще одна рыбка мужского пола! Старшая дочь Виктора Маша родила сыночка!» — поделилась со всеми исполнительница.

Instagram @nsenchukova_official

Марию родила в 1990 году вторая супруга Рыбина Елена. Вскоре после ее появления на свет супруги официально расстались, а через несколько лет официально развелись. Как раз тогда Рыбин стал жить с будущей третьей женой Натальей Сенчуковой, в 1999 году у них родился сын Василий.

Харизматичному юноше всего 21 год, но он уже пробует себя в музыке в группе KODI. А еще он состоит в серьезных отношениях с девушкой по имени Дарья.

Instagram @basil_r_official

Как назвали их первого внука, в звездной семье не рассказали. Мать малыша давно живет в Крыму и работает в полиции.

Подписчики Натальи искренне порадовались за нее и Рыбина.

«Обалдеть, вы такие молодые, очень неожиданно. Вы бабушка и дедушка»;

«От всей души поздравляем»;

«Внучки пошли! Пишите детские песенки, у вас чудные голоса для их исполнения»;

«Поздравляю вас с таким прекрасным пополнением», — написали они в комментариях и пожелали здоровья молодой маме и малышу.

Ранее 5-tv.ru писал, как Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин справляются с финансовыми трудностями.