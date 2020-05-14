Сенчукова и Рыбин рассказали, как решают финансовые проблемы
Пошел слух, что из-за отсутствия денег звездная пара собирается продать дом и теплоход.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Недавно популярная в 1990-е певица Наталья Сенчукова и основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин пожаловались, что из-за коронавируса их семья лишилась доходов, и у них закончились деньги. Сначала музыканты сообщили в соцсетях, что у них осталась 31 тысяча рублей, а вскоре признались, что и эти средства они уже потратили. Некоторые поклонники даже стали предлагать помощь, однако, как выяснил интернет-портал StarHit, все не так плохо.
«Когда мы сказали про оставшуюся у нас 31 тысячу рублей в кармане, то даже не представляли, что это произведет такой эффект. На тот момент мы купили три новые песни и, действительно, остались с этой суммой. Но через какое-то время, конечно, пришли зарплаты, все не так критично, как может показаться», — рассказала изданию Сенчукова.
По ее словам, по-настоящему страшно, когда у людей остается 100 рублей, и, по мнению Натальи, государство должно «что-то решать» и помогать таким. Она также рассказала, что несколько знакомых звездной четы умерли от коронавируса.
«Вот что реально страшно», — отметила певица.
Певца также опровергла слухи, что ее семья находится в настолько бедственном положении, что уже готова продать свой подмосковный дом.
«Да, всем нелегко, неизвестно, что будет дальше, ведь наша сфера, культурно-развлекательная, восстановится последней. Мы смирились: будь что будет. Но даже речи нет о том, чтобы продать дом или машину. Только теплоход — но кому он в данный момент нужен!» — сказала Сенчукова.
Сейчас семья самоизолировалась в загородном доме. Вместе с ними живет их 21-летний сын Василий и его девушка Дарья. Однако помочь родителям финансово молодой человек не может, поскольку он тоже музыкант и из-за эпидемии остался без работы.
Ранее 5-tv.ru писал, что многие российские звезды вынуждены продавать свою заграничную недвижимость, лишившись заработков из-за COVID-19.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 14 мая
- Россияне стали больше тратить денег на продукты питания в самоизоляции
- 14 мая
- В России за сутки выявлено 9 974 новых случаев инфицирования COVID-19
- 14 мая
- NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
- 14 мая
- Без общих перемен и уроки в разное время — как изменится школа в России
- 14 мая
- Израильский иммунолог объяснил, почему дети легче переносят коронавирус
- 14 мая
- Эксперты предупредили о «сексуальных» вымогательствах в сети
- 14 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 14 мая
- 14 мая
- Доктор Комаровский рассказал, какой корнеплод может защитить от коронавируса
- 14 мая
- Паттинсон отказался качать мышцы в самоизоляции ради роли Бэтмена
- 14 мая
- Инфекционист Сапронов рассказал, как «легкий» пациент с СОVID-19 за день может оказаться в реанимации
Читайте также
93%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?