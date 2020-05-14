Пошел слух, что из-за отсутствия денег звездная пара собирается продать дом и теплоход.

Сенчукова и Рыбин рассказали, как решают финансовые проблемы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Недавно популярная в 1990-е певица Наталья Сенчукова и основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин пожаловались, что из-за коронавируса их семья лишилась доходов, и у них закончились деньги. Сначала музыканты сообщили в соцсетях, что у них осталась 31 тысяча рублей, а вскоре признались, что и эти средства они уже потратили. Некоторые поклонники даже стали предлагать помощь, однако, как выяснил интернет-портал StarHit, все не так плохо.

«Когда мы сказали про оставшуюся у нас 31 тысячу рублей в кармане, то даже не представляли, что это произведет такой эффект. На тот момент мы купили три новые песни и, действительно, остались с этой суммой. Но через какое-то время, конечно, пришли зарплаты, все не так критично, как может показаться», — рассказала изданию Сенчукова.

По ее словам, по-настоящему страшно, когда у людей остается 100 рублей, и, по мнению Натальи, государство должно «что-то решать» и помогать таким. Она также рассказала, что несколько знакомых звездной четы умерли от коронавируса.

«Вот что реально страшно», — отметила певица.

Певца также опровергла слухи, что ее семья находится в настолько бедственном положении, что уже готова продать свой подмосковный дом.

«Да, всем нелегко, неизвестно, что будет дальше, ведь наша сфера, культурно-развлекательная, восстановится последней. Мы смирились: будь что будет. Но даже речи нет о том, чтобы продать дом или машину. Только теплоход — но кому он в данный момент нужен!» — сказала Сенчукова.

Сейчас семья самоизолировалась в загородном доме. Вместе с ними живет их 21-летний сын Василий и его девушка Дарья. Однако помочь родителям финансово молодой человек не может, поскольку он тоже музыкант и из-за эпидемии остался без работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что многие российские звезды вынуждены продавать свою заграничную недвижимость, лишившись заработков из-за COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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