«Многие не знают о судьбах близких»: последствия взрывов в Степанакерте — видео

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Нюра Незванова
Эксклюзив 111

Карабахский город сотрясла серия взрывов, есть погибшие и раненые.

Фото, видео: 5-tv.ru

По меньшей мере пять взрывов прогремели в Степанакерте вечером 2 октября. Корреспондент МИЦ «Известий» Денис Кулага, который находится на месте событий, рассказал, что жители одного из домов, пытаясь спастись, спрятались в подвальном помещении, которое не приспособлено для жизни. Люди находятся в подавленном состоянии, потому что многие просто не знают о судьбе своих родственников.

», Люди, которые выжили после обстрела, спрятались в подвале. Одна женщина рассказала, что ее муж ранен в ногу. Она очень переживает, не может прийти в себя. Многие не знают ничего о своих родных», — говорит Денис Кулага с места событий.

Корреспондент МИЦ «Известий» также показал, в каком состоянии находится дом, который пострадал от ударной волны. Денису Кулаги удалось снять кадры изнутри здания.

«Вот здесь видно, что двери железные вырваны с корнем от удара взрывной волной. Получается, что не уцелело ни одной двери», — сказал Кулага, который находится сейчас в Степанакерте.

Конфликт в Нагорном Карабахе перешел в горячую фазу 27 сентября. Территория остается спорной с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведется процесс мирного урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

После возобновления конфликта Армения и Азербайджан возложили друг на друга ответственность за эскалацию обстановки. Стороны сообщили о потерях среди мирного населения. И Ереван, и Баку опровергают данные противника о происходящем в зоне конфликта.

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