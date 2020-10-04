Очень тревожно: в Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

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Марина Неруцких
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Перед госпитализацией в военно-медицинский центр американскому президенту потребовалась кислородная поддержка.

Очень тревожно: в Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Фото: www.globallookpress / Ken Cedeno

Тема:
Эпидемия коронавируса

Самочувствие президента США Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом, в последние сутки «очень тревожило» Белый дом. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на главу аппарата сотрудников официальной резиденции главы государства Марка Медоуза.

По словам американского политика, следующие двое суток — решающие в процессе выздоровления американского президента.

«Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению», — цитирует агентство главу аппарата Белого дома.

Как пишут «Известия», источник, не пожелавший раскрывать свое имя, рассказал — перед госпитализацией в военно-медицинский центр Трампу потребовалась кислородная поддержка.

Между тем как ранее сообщал 5-tv.ru, лечащий врач президента США — Шон Конли, в беседе с журналистами заявил, что Дональд Трамп чувствует себя «очень хорошо».

Тема:
Эпидемия коронавируса
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