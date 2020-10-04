«С отцом были натянутые отношения»: жених утонувшей Конкиной о знаменитом актере

Возлюбленный трагически погибшей Софии Конкиной Михаил Серов рассказал, какие отношения были у него с отцом свой девушки — знаменитым актером Владимиром Конкиным. Он признался, что родственники девушки не приняли их связь.

Михаил Серов в комментарии журналистам передачи «Ты не поверишь!» пояснил, что не может гарантировать, что в день смерти его половинка была трезва.

«Я с ней не был рядом в тот момент, я не могу на 100% это утверждать, я с ней не пил в тот вечер, — сказал Серов. — Я, например, вообще не пью, мне не нравится. А ей нравилось. Я старался ее от этого воздерживать, у меня получалось, но не всегда».

Это идет вразрез с утверждениями исполнителя роли Шарапова в «Место встречи изменить нельзя». Он считает, что дочь не злоупотребляла горячительными напитками и был возмущен заявлениями Серова.

Сам Михаил с Конкиным не встречался. Они с Софией познакомились на сайте знакомств и почти сразу стали жить вместе. Именно Серов оплачивал съемную квартиру за 60 тысяч рублей в центре Москвы. Они жили там вместе с дочерью Конкиной Алисой.

«Я не просил ее. Я не настаивал, она не предлагала. У них были натянутые отношения», — признался Серов.

Близкие Софии также не поддержали их.

«Родственники ее отнеслись как-то так, не очень позитивно, хотя у нас с Алисой были отличные отношения», — рассказал Михаил.

По мнению мужчины, у Софии существовали финансовые трудности, ей часто звонили коллекторы. Он не знает, помогал ли актер дочери деньгами.

«Я этого не видел, — пояснил Серов и уточнил по поводу возможного употребления Софией снотворного. — Нет, максимум, чтобы спокойно спать. У нее были какие-то проблемы в жизни».

Мужчина сказал, что не обижается на скорбящего Конкина. Но и за себя не переживает, ведь ему скрывать нечего. Однако в смерти Софии все же чувствует некоторую вину и со своей стороны.

«Да это шоу-бизнес, если бы меня обвиняли в смерти, ко мне бы давно полиция, наверное, обратилась, — заявил он. — И фитнес-клуб ни в чем не виноват. Может, как-то косвенно, но в этом можно и меня обвинить. Если бы не я, она бы вообще не пошла в этот фитнес-клуб, потому что у нее появилась такая возможность».

Instagram @mimimishka3377

Серова многие ругают в сети за его высказывания о Софии уже после ее смерти. Кроме того, он создал страницу в Instagram, где публикует фото и видео покойной возлюбленной и ее ребенка. Это также вызвало волну хейта в его адрес.

«Страницу после смерти создал? В надежде подписчиков много набрать?»;

«Надеюсь, все узнаем, что с ней случилось в бассейне! Правду»;

«А зачем создавать эту страничку уже после смерти Софии?» — пишут ему под каждой новой публикацией.

Семейный адвокат Конкиных подтвердила, что расследование гибели Софии продолжается.

«Или она сама утонула под действием каких-то веществ, или ей кто-то помог. Это уже будут устанавливать следственные органы».

София Конкина скончалась в бассейне московского фитнес-клуба 24 сентября. Врачи не смогли помочь девушке, которая провела под водой более минуты. Позже в крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и следы снотворного.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, на котором София Конкина покупает бутылку вина в магазине прямо в день смерти.