Генпрокуратура Азербайджана: один человек погиб и 32 ранены при обстреле города Гянджа

Один человек погиб, 32 ранены в результате обстрела азербайджанского города Гянджа. Также нанесен значительный ущерб жилым домам и инфраструктуре города, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

«Сегодня, 4 октября 2020 года, находящийся за пределами фронтовой зоны город Гянджа — второй по величине город Азербайджанской Республики, где проживает более пятисот тысяч мирных жителей, подвергся ракетному обстрелу, тем самым были нарушены требования Женевской конвенции», — цитирует РИА Новости заявление генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

В ведомстве уточнили, что в отношении лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна возбуждено уголовное дело по 15 статьям.

В воскресенье утром, как сообщает Интерфакс, Арутюнян объявил, что в ответ на обстрел Степанакерта мишенями карабахской армии станут азербайджанские военные объекты в крупных городах, и призвал их население эвакуироваться во избежание жертв. Его пресс-секретарь сообщил, что в Гяндже уничтожен военный аэропорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага попал под обстрел в Нагорном Карабахе. К счастью, он не пострадал. В результате авиаударов по Степанакерту разрушен целый квартал.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и еще семью прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, сама НКР не является стороной переговоров. Достичь консенсуса до сих пор не удалось. Вооруженное противостояние возобновилось 27 сентября 2020 года.