«В состоянии опьянения»: Бородина рассказала об эволюции супружеских отношений

Телеведущая Ксения Бородина, известная благодаря скандальному проекту «Дом-2», решила поделиться с подписчиками мудростью, которую она вынесла из пяти лет брака с бизнесменом Курбаном Омаровым.

В своем микроблоге в Instagram звезда опубликовала длинный текст, в котором разделила отношения между супругами на семь основных фаз.

«1. Фаза — идеализация. Продолжение фазы примерно 12-18 месяцев. В этот момент все в человеке кажется прекрасным…», — начала описывать Ксения.

Instagram @borodylia

Жена с пятилетним «стажем» отметила, что на первой фазе влюбленные находятся «в состоянии опьянения», а любовь начинается только на последней — седьмой после долгих лет совместной жизни.

Свои философские рассуждения знаменитость сопроводила изящной фотографией, в вечернем платье, жемчугом и прической в стиле 60-х годов. Фанаты нашли схожесть образа с Мэрилин Монро. Во многом это заинтересовала подписчиков больше, чем обсуждение эволюции супружеских отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Бородиной раскрыл секрет семейного счастья.