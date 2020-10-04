«В состоянии опьянения»: Бородина рассказала об эволюции супружеских отношений
Телеведущая в образе Мэрилин Монро поделилась мудростью, которую вынесла из пяти лет брака.
Фото, видео: Instagram @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина, известная благодаря скандальному проекту «Дом-2», решила поделиться с подписчиками мудростью, которую она вынесла из пяти лет брака с бизнесменом Курбаном Омаровым.
В своем микроблоге в Instagram звезда опубликовала длинный текст, в котором разделила отношения между супругами на семь основных фаз.
«1. Фаза — идеализация. Продолжение фазы примерно 12-18 месяцев. В этот момент все в человеке кажется прекрасным…», — начала описывать Ксения.
Жена с пятилетним «стажем» отметила, что на первой фазе влюбленные находятся «в состоянии опьянения», а любовь начинается только на последней — седьмой после долгих лет совместной жизни.
Свои философские рассуждения знаменитость сопроводила изящной фотографией, в вечернем платье, жемчугом и прической в стиле 60-х годов. Фанаты нашли схожесть образа с Мэрилин Монро. Во многом это заинтересовала подписчиков больше, чем обсуждение эволюции супружеских отношений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Бородиной раскрыл секрет семейного счастья.
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