«Не могу поверить»: Виктория Дайнеко поздравила дочь с пятилетием

Певица Виктория Дайнеко выложила на своей странице в Instagram пост с поздравлением своей единственной дочери. Лидии 3 октября исполнилось пять лет.

«На пути к своему счастью, — написала исполнительница. — Не могу поверить, что прошло уже 5 лет с того момента как я стала мамой. С днем рождения мою любимую девочку».

Instagram @victoriadaineko

Виктория Дайнеко стала матерью в 2015 году. Первенец певицы появился в браке с барабанщиком группы «MF & Drum Cast» Дмитрием Клейманом. Позже они развелись. Экс-супруги решили скрывать подробности жизни своей дочки от фанатов и журналистов, так что имя девочки — Лидия — стало известно много позже.

Подписчики Дайнеко поздравили ее с радостным событием.

«С днем рождения малышку»;

«Пусть ее судьба будет счастливой и светлой!»;

«5 лет?»;

«Пусть растет самой любимой и счастливой принцессой», — написали они Виктории в комментариях.

Как оказалось, работа по «охране» личной жизни девочки у Дайнеко идет хорошо. Выяснилось, что не все ее фанаты до сих пор в курсе, как зовут девочку.

«Поздравляю! А как дочку зовут?» — задали вопрос певице.

Период самоизоляции Дайнеко с дочкой провели в США. Они застряли в Нью-Йорке и долго не могли попасть на вывозной рейс. Певица часто жаловалась поклонникам, что устала находиться вдали от родины, хотя обожает Америку.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение нумеролога, почему Виктория Дайнеко не может завязать отношения.