«Не могу поверить»: Виктория Дайнеко поздравила дочь с пятилетием
Певица тщательно оберегает ребенка от внимания поклонников.
Фото, видео: Instagram @victoriadaineko
Певица Виктория Дайнеко выложила на своей странице в Instagram пост с поздравлением своей единственной дочери. Лидии 3 октября исполнилось пять лет.
«На пути к своему счастью, — написала исполнительница. — Не могу поверить, что прошло уже 5 лет с того момента как я стала мамой. С днем рождения мою любимую девочку».
Виктория Дайнеко стала матерью в 2015 году. Первенец певицы появился в браке с барабанщиком группы «MF & Drum Cast» Дмитрием Клейманом. Позже они развелись. Экс-супруги решили скрывать подробности жизни своей дочки от фанатов и журналистов, так что имя девочки — Лидия — стало известно много позже.
Подписчики Дайнеко поздравили ее с радостным событием.
«С днем рождения малышку»;
«Пусть ее судьба будет счастливой и светлой!»;
«5 лет?»;
«Пусть растет самой любимой и счастливой принцессой», — написали они Виктории в комментариях.
Как оказалось, работа по «охране» личной жизни девочки у Дайнеко идет хорошо. Выяснилось, что не все ее фанаты до сих пор в курсе, как зовут девочку.
«Поздравляю! А как дочку зовут?» — задали вопрос певице.
Период самоизоляции Дайнеко с дочкой провели в США. Они застряли в Нью-Йорке и долго не могли попасть на вывозной рейс. Певица часто жаловалась поклонникам, что устала находиться вдали от родины, хотя обожает Америку.
Ранее 5-tv.ru приводил мнение нумеролога, почему Виктория Дайнеко не может завязать отношения.
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