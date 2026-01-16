Выбил силой: лидер оппозиции Венесуэлы вручила Трампу свою Нобелевскую премию мира
Мария Корина Мачадо получила ее в 2025 году.
Фото: Reuters/Annabelle Gordon
Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую премию мира
Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо вручила президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает CGTN America.
Шаг был ожидаемый, потому что прежде оппозиционерка посвятила американскому лидеру свою премию, полученную в 2025 году «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле и стремление к мирному переходу от диктатуры к демократии».
Ранее Дональд Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый остановленный конфликт. Об этом сообщал 5-tv.ru. Американский лидер уверен, что он больше всех в мировой истории заслуживает этой награды.
В ходе своего выступления на недавней встрече с главами американских нефтегазовых компаний глава Белого дома подчеркнул, что не может представить человека, достойного премии, больше, чем он. И добавил, что 44-й президент США Барак Обама стал обладателем Нобелевской премии мира, но он «до сих пор понятия не имеет, за что он ее получил».
