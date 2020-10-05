В Кремле прокомментировали рост числа инфицированных коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами прокомментировал рост числа инфицированных коронавирусом в России. По словам представителя Кремля, последние статистические данные говорят о необходимости соблюдения жителями страны осторожности.

Дмитрий Песков добавил, что о введении масштабных ограничительных мер в России информацией не располагает.

«Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Но что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений», — сказал Дмитрий Песков.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ, за прошедшие сутки в стране выявлено 10 888 случаев инфицирования. Победить заразу удалось 3 181 пациентам, скончались 117 человек.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о продолжительности иммунитета к коронавирусу.