Вирусолог рассказал о приближении России к плато по коронавирусу

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Василий Заика
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По словам Анатолия Альтштейна, статистические суточные данные по инфицированию COVID-19 в стране превысят весенние показатели.

Вирусолог рассказал о приближении России к плато по коронавирусу

Фото: ТАСС / ANATOLY MALTSEV

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с РИА Новости рассказал о приближении России к выходу на плато по коронавирусу. Доктор медицинских наук отметил, что период, когда количество новых случаев COVID-19 ежедневно будет держаться на одном уровне, наступит в ближайшее время.

При этом, статистические данные по количеству инфицированных новым внеклеточным агентом в РФ превысят весенние показатели.

«Очень сложно предсказать, но я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. Скорее мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится — Прим.ред.) не меньше месяца», — сказал Анатолий Альтштейн.

Согласно последним данным Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за последние сутки в стране выявлено 11 615 новых случаев инфицирования. Победить заразу удалось 6 252 пациентам, скончались 188 человек.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве приостановят действие социальных карт школьников и пенсионеров.

Тема:
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