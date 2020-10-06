В Москве приостановят действие социальных карт школьников и пенсионеров

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Василий Заика
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По словам мэра города Сергея Собянина, столичных работодателей будут наказывать за непредоставление данных о переходе сотрудников на «удаленку».

В Москве приостановят действие социальных карт школьников и пенсионеров

Фото: РИА Новости / Евгений Самарин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мэрия Москвы приостановит действия социальных проездных карт школьников и пенсионеров, а также жителей города с хроническими заболеваниями. Об этом столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил на своем официальном сайте. По его словам, льготный проезд в общественном транспорте для вышеуказанных категорий граждан будет временно прекращен с 9 октября.

«До окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома», — заявил Сергей Собянин.

Помимо прочего, мэр Москвы сообщил о мерах наказания для столичных работодателей, которые не сообщат или не полностью предоставят информацию о переходе сотрудников на удаленный режим. Сергей Собянин отметил, что руководители организаций обязаны направлять соответствующие данные в правительство еженедельно.

«Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — написал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник добавил, что ситуация с распространением коронавируса с каждым днем приобретает более сложный характер. Рост количества госпитализированных пациентов продолжается.

По последним данным Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за последние сутки в стране выявлено 11 615 новых случаев инфицирования. Победить заразу удалось 6 252 пациентам, скончались 188 человек.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василиса Володина сделала прогноз о развитии пандемии коронавируса.

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