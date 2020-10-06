Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что в Нагорный Карабах стягиваются наемники из Ближнего Востока. По его словам, в зону конфликта в непризнанной республике направляются члены международных террористических организаций. В частности, боевики запрещенной в России «Джебхат ан-Нусра»*, группировок «Фиркат Хамза» и «Султан Мурад», а также курдских формирований.

Сергей Нарышкин подчеркнул, что речь идет о сотнях и даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новом витке карабахского противостояния.

«В Москве с тревогой воспринимают эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Для России, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, недопустима новая война в регионе. Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов», — отметил Сергей Нарышкин.

Директор СВР обратил внимание, что боестолкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе имели место и ранее. Однако нынешнее обострение конфликта в непризнанной республике вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов.

«На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция. Кроме того, разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур», — заключил Сергей Нарышкин.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Башар Асад нашел главного инициатора конфликта в Нагорном Карабахе.

* — запрещена в РФ.