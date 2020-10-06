Берегись дорогого автомобиля: самые громкие смертельные ДТП с участием знаменитостей

Аварии с участием звезд российского шоу-бизнеса всегда вызывают большой общественный резонанс и привлекают к себе внимание прессы. Достаточно вспомнить хотя бы недавнее «пьяное» ДТП Михаила Ефремова и суматоху вокруг этого громкого дела. Но не только этот заслуженный артист России попал в аварию с трагичными последствиями. 5-tv.ru публикует подборку смертельных происшествий с участием знаменитостей.

Авария со звездой «Холостяка» Викторией Коротковой

Instagram @korotkova_viktoriya

Накануне стало известно о смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова на Mercedes Gelandewagen сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу мужчину. От удара пешехода отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте. По предварительным данным, девушка не принимала алкоголь перед тем, как сесть за руль. Следствие сейчас выясняет все детали случившегося, устанавливается и вина девушки в смертельном ДТП.

«Пьяное» ДТП Михаила Ефремова

ТАСС / Гердо Владимир

8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Виновником аварии признали самого актера. Он сел за руль в нетрезвом состоянии и протаранил машину Lada. Водителя отечественного автомобиля Сергея Захарова зажало искореженными дверями машины. Его смогли достать сотрудники МЧС, после чего экстренно госпитализировали, но попытки медиков спасти пострадавшего оказались тщетны.

После громких скандалов, череды обвинений и «адвокатских войн» Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Артист посчитал приговор слишком жестоким и пытается его обжаловать.

Смертельная авария с участием Lexus Константина Меладзе

ТАСС / Матвеев Эмиль

Зимой 2012 года, за несколько дней до празднования Нового года, под колесами авто композитора Константина Меладзе оказалась 30-летняя женщину. Авария произошла на трассе Киев — Обухов. За рулем Lexus находился сам Меладзе. Продюсер не пытался скрыться с места происшествия. Он самостоятельно вызвал милицию и прошел проверку алкотестером, которая показала, что композитор был трезв. Через полгода после страшной аварии органы закрыли дело Меладзе за отсутствием состава преступления. По некоторым данным, композитор взял на себя содержание двоих детей погибшей, пока им не исполнится 18.

Авария с телеведущим и писателем Эдвардом Радзинским

ТАСС / Фомичев Михаил

Девять лет назад на Московском малом кольце лоб в лоб столкнулись внедорожник Volvo Эдварда Радзинского и Nissan X-Trail. В результате аварии погибла 24-летняя пассажирка японского автомобиля. Водитель Nissan и сам писатель в ДТП не пострадали. Позднее Радзинский был госпитализирован из-за ухудшения здоровья и провел в клинике два месяца. Савеловский суд Москвы взыскал с драматурга два миллиона рублей в отношении отца погибшей. Через три года уголовное дело в отношении Радзинского было прекращено по амнистии.

Смерть Дмитрия Жулина в ДТП с автобусом

Соцсети

Буквально две недели назад в результате ДТП скончался актер сериала «Александровский сад» Дмитрий Жулин. По предварительным, мужчина не уступил дорогу водителю рейсового автобуса, в результате чего произошло столкновение. В машине также находилась мать актера. Бригадой скорой помощи женщина была оперативно доставлена в больницу города Гусь-Хрустальный. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как экстрасенс оценил роль звезды «Холостяка» в смертельном ДТП. Таролог Марианна Абравитова считает, что селебрити забывают, что за рулем они — обычные водители.