Сирийская армия ведет ожесточенные бои с террористами — видео
Уже около полусотни военных САР погибли в результате военных действий.
Фото, видео: globallookpress.com / Mouneb Taim, 5-tv.ru
Сирийская армия ведет ожесточенные бои с террористами запрещенной группировки ИГ*. Боевики атаковали подразделения правительственных сил на востоке провинции Хама. Об этом сообщают местные журналисты.
Данных о потерях сторон пока нет. В последние два месяца радикалы заметно активизировались не только в Хаме, но и соседней Ракке. Они жестоко расправляются с местными жителями, некоторых берут в заложники. Также террористы заминировали дороги на пути движения военно-транспортных колонн Дамаска к югу от реки Евфрат.
В результате погибли около полусотни сирийских военных.
* - запрещена в РФ.
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