Сирийская армия ведет ожесточенные бои с террористами запрещенной группировки ИГ*. Боевики атаковали подразделения правительственных сил на востоке провинции Хама. Об этом сообщают местные журналисты.

Данных о потерях сторон пока нет. В последние два месяца радикалы заметно активизировались не только в Хаме, но и соседней Ракке. Они жестоко расправляются с местными жителями, некоторых берут в заложники. Также террористы заминировали дороги на пути движения военно-транспортных колонн Дамаска к югу от реки Евфрат.

В результате погибли около полусотни сирийских военных.

* - запрещена в РФ.