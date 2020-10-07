Сирийская армия ведет ожесточенные бои с террористами — видео

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Уже около полусотни военных САР погибли в результате военных действий.

Фото, видео: globallookpress.com / Mouneb Taim, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Сирийская армия ведет ожесточенные бои с террористами запрещенной группировки ИГ*. Боевики атаковали подразделения правительственных сил на востоке провинции Хама. Об этом сообщают местные журналисты.

Данных о потерях сторон пока нет. В последние два месяца радикалы заметно активизировались не только в Хаме, но и соседней Ракке. Они жестоко расправляются с местными жителями, некоторых берут в заложники. Также террористы заминировали дороги на пути движения военно-транспортных колонн Дамаска к югу от реки Евфрат.

В результате погибли около полусотни сирийских военных.

* - запрещена в РФ. 

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