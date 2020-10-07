Видео: Грузовик отбросило на машину в результате ДТП в Москве. Есть пострадавшие

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Василий Заика
Эксклюзив 37

Авария произошла утром 7 октября на Крымском валу.

Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын, 5-tv.ru

Водитель грузовика пострадал после столкновения с пассажирским автобусом и еще одним автомобилем в Москве. Как сообщили 5-tv.ru в столичном главке МВД, ДТП произошло утром 7 октября на Крымском валу.

По словам очевидцев, водитель фургона по неизвестной причине столкнулся с автобусом, который стоял на остановке. После удара грузовичок отбросило на другую машину.

«Мы во втором ряду нормально ехали. Автобус остановился на своей остановке, а потом откуда-то он взялся, я не знаю, хотел обогнать что ли, не пойму. Сначала в автобус врезался и рядом мы были. На нас прямо. Нас откинул и потом его развернуло», — сказала пассажир автомобиля Галина Сибгатуллина.

В полиции отметили, что результате аварии водитель фургона получил легкие травмы. Обстоятельства ДТП устанавливают автоинспекторы. Пассажиры автобуса, по всей видимости, не пострадали.

Ранее 5-tv.ru опубликовал подробности смертельной аварии с участием звезды шоу «Холостяк» Виктории Коротковой.

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