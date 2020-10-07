В Петербурге на 447% выросла смертность среди людей с расстройством психики

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Василий Заика
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Статистические данные приведены в докладе главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

В Петербурге на 447% выросла смертность среди людей с расстройством психики

Фото: globallookpress.com/ Passaro/Fotogramma/Ropi

Резкий рост смертности среди людей с расстройством психики зафиксирован в Петербурге. Как сообщает Znak.com со ссылкой на доклад председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, с января по август данный показатель вырос на 447,8%.

Собеседники издания уточнили, что внушительные цифры обусловлены изначально низкими стартовыми данными.

Помимо прочего, отчет содержит статистику по смертности из-за заболеваний крови, кроветворных органов и дыхательных путей. В частности, речь идет об инфицированных коронавирусом пациентах и людей, которые входят в так называемую группу «сердечников».

Согласно данным главы комздрава Петербурга, показатели по вышеуказанным пациентам выросла на 106,3%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что какой витамин снижает риск смертности из-за коронавируса.

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