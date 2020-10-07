Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами заявил, что факт присутствия боевиков из Сирийской Арабской Республики в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе является поводом для беспокойства.

«Нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет собой большую опасность, является поводом для глубокой обеспокоенности РФ, о чем мы уже говорили», — сказал Дмитрий Песков.

Помимо прочего, представитель Кремля подчеркнул, что не имеет информации о каких-либо планируемых и возможных мерах противостояния членам сирийских бандформирований со стороны Москвы.

«В настоящий момент мне не известно об этом», — заключил Дмитрий Песков.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин впервые обсудил с Алиевым обострение ситуации в Карабахе.