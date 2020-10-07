«Газпром» обжалует решение Польши о наложении штрафа
Польша наложила штраф на российский «Газпром» в размере 7,6 миллиарда долларов по делу газопровода «Северный поток — 2».
Фото, видео: www.globallookpress / Igor Zehlж 5-tv.ru
«Газпром» обжалует решение Варшавы о санкциях в отношении компании и ее партнеров. Польша оштрафовала российскую корпорацию на семь с половиной миллиардов евро, а ее партнеров — на 100 миллионов.
Как было сказано: за нарушение закона о добросовестной конкуренции при строительстве «Северного потока-2». Также польский антимонопольный регулятор потребовал от партнеров «Газпрома» разорвать все контракты по финансированию проекта.
Польша пытается выдвигать подобные претензии с 2018 года, с момента начала строительства газопровода. На все иски «Газпром» подает апелляции. Там считают, что причина санкций не экономическая, а политическая — Варшава просто пытается сорвать проект.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что как, по мнению экономиста, скажется крупный штраф «Газпрома» на курсе рубля. На фоне штрафа за участие в проекте «Северный поток — 2» акции компании начали снижаться.
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