«Газпром» обжалует решение Польши о наложении штрафа

«Газпром» обжалует решение Варшавы о санкциях в отношении компании и ее партнеров. Польша оштрафовала российскую корпорацию на семь с половиной миллиардов евро, а ее партнеров — на 100 миллионов.

Как было сказано: за нарушение закона о добросовестной конкуренции при строительстве «Северного потока-2». Также польский антимонопольный регулятор потребовал от партнеров «Газпрома» разорвать все контракты по финансированию проекта.

Польша пытается выдвигать подобные претензии с 2018 года, с момента начала строительства газопровода. На все иски «Газпром» подает апелляции. Там считают, что причина санкций не экономическая, а политическая — Варшава просто пытается сорвать проект.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что как, по мнению экономиста, скажется крупный штраф «Газпрома» на курсе рубля. На фоне штрафа за участие в проекте «Северный поток — 2» акции компании начали снижаться.