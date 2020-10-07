Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в своем аккаунте в Facebook заявила об уничтожении азербайджанской базы горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Нагорном Карабахе. Свой пост представитель ведомства сопроводила видеороликом, на кадрах которого зафиксированы результаты удара армянских подразделений.

По словам Шушан Степанян, крупный объект противника был разрушен прицельным огнем.

«В результате блестящих действий армии обороны уничтожение очередного склада нефтепродуктов азербайджанской армии», — написала пресс-секретарь Минобороны Армении.

Представитель ведомства добавила, что в ночное время силы противника предприняли попытку продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении. Однако после ракетно-артиллерийского удара в панике разбежались, оставив на поле боя погибших и технику.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны Армении заявило о новых обстрелах Степанакерта.