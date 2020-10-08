Коронавирус делает мужчин бесплодными? Мнение вирусологов
Ученые из Израиля полагают, что перенесенный в тяжелой форме COVID-19 может повлиять на мужскую фертильность.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Переболевшие коронавирусом мужчины могут испытывать сложности с зачатием ребенка. Мнение ученых из Израиля подтвердили специалисты-вирусологи из России, сообщают «Известия».
Группа ученых из израильского медицинского центра Шиба во главе с Дэном Адерком отметили, что у целого ряда пациентов после выздоровления наблюдались изменения в организме. У них была нарушена работа клеток тестикул — именно они отвечают за развитие и жизнеспособность сперматозоидов. На их поверхности находятся рецепторы ACE2 — вирус цепляется за них и уничтожает.
Пока непонятно, навсегда сохраняется проблема с фертильностью, или же это временное осложнение. Для более точного результата потребуется в дальнейшем повторить исследование. Согласны с этим и российские вирусологи.
«Такое действие вируса, если речь о железе, вполне возможно, но надо смотреть более длительный период», — вынесла свой вердикт врач-инфекционист Галина Кожевникова.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович убеждена, что без дальнейшего изучения проблемы говорить о том, что израильские коллеги сделали открытие — сложно.
«Респираторный дистресс-синдром дает несколько побочных эффектов, один из которых — нарушение репродуктивной функции», — сказала Попович.
Заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев предложил пока не спешить с выводами. Для начала нужны новые и новые исследования на серьезном уровне.
«Никто из перенесших заболевание не отмечал в дальнейшем признаков или симптомов воспаления», — заявил он.
О возможных проблемах с мужской фертильностью из-за тяжелых форма коронавируса говорили в Китае еще в марте 2020 года. Тогда в исследовательском центре больницы Тунцзи в Ухане упоминали о целом ряде серьезных побочных эффектов, включая воспаление яичек, нарушение иммунного гомеостаза в семенниках и других проблемах.
Ранее 5-tv.ru писал, что В Роспотребнадзоре не исключили ужесточение ограничений из-за COVID-19.
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