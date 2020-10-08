Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Дераа

Мощный взрыв прогремел в городе Дераа на юго-западе Сирии. Как минимум, два человека получили серьезные ранения. Их доставили в больницу. Об этом сообщает Сирийское информационное агентство. О погибших — пока данных нет.

По предварительной версии, сработало самодельное взрывное устройство. Террористы оставили его возле прачечной в одном из центральных районов города — там, где особенно многолюдно. Обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция.