Когда болезнь во благо: Трамп распорядился бесплатно раздать лекарства от COVID

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О своем решении глава Белого дома написал в Twitter.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 54-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Дональд Трамп заявил, что распорядился обеспечить больницы бесплатными лекарствами, которые он сам принимал, пока лечился от коронавируса. Соответствующее видеообращение американский президент опубликовал на своей странице в Twitter.

«Если вы оказались в больнице и чувствуете себя очень плохо, мы сделаем все, чтобы вы получили эти лекарства бесплатно. Спустя всего 24 часа я чувствовал себя прекрасно. Я мог выйти из госпиталя. И такого же результата я хочу для всех. Я хочу, чтобы ко всем вам относились так же, как ко мне, вашему президенту», — заявил Трамп.

Заодно Трамп прорекламировал новую американскую вакцину от COVID-19, назвал ее «великолепной», однако посетовал — из-за политических неурядиц появится она лишь после выборов. Но вот обойдется это, судя по всему, недешево. В The New York Times выяснили, что лечение Дональда Трампа стоило больше 100 тысяч долларов. И это — всего за три дня в госпитале. Правда, в эту сумму входит транспортировка президента на вертолете, за полет в обе стороны заплатили 40 тысяч.

Тема:
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