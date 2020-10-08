Когда болезнь во благо: Трамп распорядился бесплатно раздать лекарства от COVID

Дональд Трамп заявил, что распорядился обеспечить больницы бесплатными лекарствами, которые он сам принимал, пока лечился от коронавируса. Соответствующее видеообращение американский президент опубликовал на своей странице в Twitter.

«Если вы оказались в больнице и чувствуете себя очень плохо, мы сделаем все, чтобы вы получили эти лекарства бесплатно. Спустя всего 24 часа я чувствовал себя прекрасно. Я мог выйти из госпиталя. И такого же результата я хочу для всех. Я хочу, чтобы ко всем вам относились так же, как ко мне, вашему президенту», — заявил Трамп.

Заодно Трамп прорекламировал новую американскую вакцину от COVID-19, назвал ее «великолепной», однако посетовал — из-за политических неурядиц появится она лишь после выборов. Но вот обойдется это, судя по всему, недешево. В The New York Times выяснили, что лечение Дональда Трампа стоило больше 100 тысяч долларов. И это — всего за три дня в госпитале. Правда, в эту сумму входит транспортировка президента на вертолете, за полет в обе стороны заплатили 40 тысяч.