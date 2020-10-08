«Он падал в обморок» — наставник актера, утонувшего вслед за дочерью Конкина

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Валентин Черников
Эксклюзив 33

Худрук Московского молодежного театра Вячеслав Спесивцев рассказал о подававшем надежды Ринате Кафиятуллине.

Фото, видео: Instagram @rinoeye; 5-tv.ru

Соболезнования в связи со смертью начинающего актера Рината Кафиятуллина выразил в беседе с 5-tv.ru его бывший наставник, худрук Московского молодежного театра Вячеслав Спесивцев.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне молодой человек утонул в бассейне московского фитнес-центра. Приехавшие врачи не успели спасти 26-летнего парня. В 2015 году Ринат окончил актерский факультет Института современного искусства. Позже устроился в молодежный театр, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русской классики, в частности, Порфирия Петровича из «Преступления и наказания», Добчинского из «Ревизора» и другие.

Вячеслав Спесивцев отметил, что молодой человек был талантлив и подавал надежды. Однако путь к успеху ему преградило врожденное заболевание.

«Он ушел из театра два года назад. Лечился все время. Я потерял с ним связь. Способный был человек, талантливый. Жалко, очень жалко. У него была болезнь, которой страдал наш великий писатель Достоевский. Он падал в обморок», — сказал руководитель театра.

Около двух недель назад, 24 сентября, схожая трагедия произошла с Софией Конкиной — дочь знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина тоже утонула в бассейне столичного фитнес-клуба. Дочь звезды кино оставалась около минуты на дне бассейна, что и стало причиной смерти.

Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. Несмотря на это, в ее крови и моче нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается к бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина. Соседи Конкиной позже рассказывали, что практически не видели погибшую трезвой.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео с тонущим в бассейне актером Кафиятуллиным.

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