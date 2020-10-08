Патриарх Кирилл ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
Глава Русской православной церкви принял решение не подвергать угрозе здоровье других людей.
Фото, видео: www.globallookpress / Russian Government, 5-tv.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом. В результате глава Русской православной церкви (РПЦ) был вынужден отсутствовать на праздновании Дня преставления преподобного Сергия Радонежского.
Епископ отметил, что принял решение не подверг опасности здоровье других людей. Патриарх Кирилл уверен, что пандемия COVID-19 является испытанием, которое сломает человека или, наоборот, укрепит его веру.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что в настоящее время глава РПЦ хорошо себя чувствует и уже приступил к богослужениям.
«Он совершал богослужение в скиту святого благоверного князя Александра Невского в Переделкино. Дело в том, что у патриарха не так давно был контакт с человеком, у которого впоследствии был обнаружен COVID-19, поэтому согласно предписаниям, святейший патриарх положенный срок находится на самоизоляции. Он пребывает в добром здравии, но выполняет все рекомендации врачей, что является примером ответственного поведения и заботы об окружающих», — заключил Владимир Легойда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что протоиерей Дмитрий Смирнов попал в реанимацию.
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