Спортивный врач назвал возможные причины смерти артиста Кафиятуллина в бассейне

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Татьяна Меркер
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Двумя неделями ранее при похожих обстоятельствах погибла дочь кинозвезды Владимира Конкина.

Спортивный врач назвал возможные причины смерти артиста Кафиятуллина в бассейне

Фото: Instagram @rinoeye

Две трагедии с утоплением произошли в столичных бассейнах меньше чем за месяц. В конце сентября в фитнесс-центре захлебнулась дочь актера Владимира Конкина, реанимационные мероприятия не дали нужного результата, девушка скончалась в больнице. 7 октября при похожих обстоятельствах утонул 26-летний актер Ренат Кафиятуллин. Комментаруя трагическую череду этих смертей в интервью для газеты «Взгляд», спортивный врач Илья Мелехин назвал основные причины утопления человека в бассейне.

Специалист отметил, что одной из таковых нередко является состояние алкогольного или наркотического опьянения, а также проблемы со здоровьем.

«В бассейне все что угодно может случиться, причин масса. В первую очередь это случаи, когда человек теряет сознание. А сознание он может потерять от того, что, например, имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой или у него была высокая температура или лихорадка», — объяснил Мелехин.

Он подчеркнул, что посетители фитнесс-клубов должны выбирать для себя правильные нагрузки. В таких заведениях, как правило, нет штатного врача, который выдавал бы каждому человеку абонемент в зависимости от его состояния и физической подготовки.

«Не исключено, что обморок в бассейне мог случиться от того, что человек перезанимался в тренажерном зале», — заметил Илья Мелехин.

Специалист обратил внимание на то, что утопление в бассейне в случае профессиональных спортсменов маловероятно, так как они постоянно тестируются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из знаменитостей утонул в самом расцвете сил.

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