Некогда яркая пара Элина Камирен и Александр Задойнов последние полгода общается только через суд. После ухода с телепроекта «Дом-2» отношения молодых людей не сложились, а от союза осталась дочь Саша, названная в честь отца. Сейчас же Камирен запрещает Задойнову даже приближаться к девочке, о чем он посетовал в своем Instargam-профиле.

«Приехал в Сочи, хотел увидеться с дочерью, услышав завуалированный ответ Элины: „все через суд“ или „дай пропиарить моего адвоката“ решил сам приехать в садик и повидаться с дочерью. Меня узнали, охрана не пустила на порог, так как Элина предупредила о возможном моем приезде и запрете видеться с дочерью», — пожаловался он фолловерам, прикрепив три видеозаписи неудавшейся встречи со своим ребенком.

В первых двух роликах Задойнов объяснил, что по требованию бывшей спутницы его развернули на пропускном пункте детского сада, куда он приехал с подарками для маленькой Саша. Их пришлось передать через тех же охранников. На последнем видео кукла в большой коробке дошла до адресата.

«Это тебе папа прислал», — говорит мать девочки за кадром.

«Какой?» — удивляется шестилетняя дочь Александра Задойнова.

Элина Камирен свой запрет на встречи отца и ребенка объясняет тем, что Саша изъявляет желание видеться с девочкой слишком редко и «по особой надобности», что может травмировать психику маленькой девочки.

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