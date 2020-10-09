«Сделал из „Ленинграда“ секту»: Вокс обвинила Шнурова в пагубных манипуляциях

Шум вокруг ухода из «Ленинграда» самой яркой вокалистки коллектива Алисы Вокс до сих пор не стихает в сети даже по прошествии четырех лет. Певица вновь подняла скандальную тему в интервью для YouTube-канала «Изнанка. Женщины».

В 2016 году Сергей Шнуров заявлял, что распрощался с певицей из-за обострившейся у нее «звездной болезни». Фронтмен подчеркивал, что сделал из посредственной артистки звезду, и той вскоре стало тесно в группе. Вокс, в свою очередь, уверяла, что ее отношения с лидером «Ленинграда» после трех лет совместной работы стали постепенно ухудшаться. Якобы Сергей все чаще срывался на нее, доводил до слез и нервного расстройства.

Вокс не отказалась от этой версии и теперь, но добавляет: Шнуров манипулировал ей и другими коллегами.

«Он очень хороший манипулятор. Сделал из „Ленинграда“ секту. Всем внушал, что мы команда, одно целое, семья. И судя по тому, как он сейчас всех ребят кинул, оставив без копейки, все это было ложью. Просто я раньше всех это поняла», — сказала Алиса.

В марте 2019 года Шнуров объявил, что группировка прекращает гастрольную деятельность. Правда, по его словам, он не намеревался оставлять соратников «без копейки». Как говорил артист, группировка достаточно заработала за счет туров — денег музыкантам хватит надолго. Более того, они восприняли окончание периода утомительных гастролей с воодушевлением. С тех пор «Ленинград» по-прежнему выпускает песни, клипы и выступает на дорогих корпоративах.

Отношения между Шнуровым и Вокс, по ее словам, испортились после того, как фронтмен уговорил ее выступить обнаженной.

«Когда вводили закон о запрете мата, у Сережи случилась истерика. Он пил три дня. В итоге запер меня в своем номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу. И я повелась, ведь раньше-то он мне помогал, и я ему как бы должна. Мне после этого было так плохо. Я плакала так, что потеряла голос. Я поссорилась с мужем, не могла есть, похудела. Мне хотелось удалить все мои социальные сети и никогда ничего больше не видеть», — вспомнила звезда.

Звезда добавила, что давно страдает от перепадов настроения и последние полтора года лечится от клинической депрессии. Кроме того, у нее диагностировали аутоиммунное заболевание, из-за чего вокалистке постоянно требуется терапия.

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