Нобелевская премия мира досталась Всемирной продовольственной программе

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Анастасия Шадская
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«Имя» лауреата стало известно 9 октября.

Нобелевская премия мира досталась Всемирной продовольственной программе

Фото: ТАСС / JUSTIN LANE

Тема:
Нобелевская премия

Нобелевский комитет в Осло назвал Всемирную продовольственную программу ООН победителем в борьбе за премию мира. Их решение по поводу лауреата 2020 года озвучила председатель комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Она рассказала, почему наградили именно программу, а не человека.

«Усилия в борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов и деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов», — озвучила критерии Рейсс-Андерсен.

В этом году было немало достойных кандидатов на Нобелевскую премию мира из числа физических лиц, но и немало странных. К примеру, уборщица из Костромской области также претендовала на Нобелевскую премию мира.

Следующий лауреат Нобелевской премии — по экономике — будет объявлен 12 октября, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru писал, что Нобелевская премия по физике была вручена за исследования черной дыры.

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